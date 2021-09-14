В Казахстане стали больше производить автомобилей, локомотивов и стройматериалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько вырос объем производства в обрабатывающей промышленности Казахстана, сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. Объем производства вырос на 5,8%. 14 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Алматинской и Кызылординской областях», - сказал Асет Иргалиев.

Министр пояснил, что в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен динамичный рост производства фармацевтической продукции на 40,8%, продукции машиностроения – на 23,9%, в том числе автомобилестроения – на 34,2%, производства вагонов и локомотивов – на 48,9%, стройматериалов – на 11,6%, пластмассовых изделий – на 26,5%, готовых металлических изделий – на 18,6%, одежды – на 16,3% и мебели – на 16%.