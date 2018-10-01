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В Казахстане создано Независимое национальное экспертное сообщество

3 Октября 2018 14:04 346
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В Казахстане создано Независимое национальное экспертное сообщество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сфере образования создано Независимое национальное экспертное сообщество, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом заявил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций координатор Независимого национального экспертного сообщества Гани Бейсенбаев. 

«Сегодня общество ставит перед нами вопросы эффективности и результативности работы системы образования. Поэтому, имея практический опыт педагогической работы на всех этапах образовательной системы, высокий профессиональный уровень и огромное желание оказать помощь в обеспечении конкурентоспособности казахстанского образования на мировом рынке образовательных услуг, представители научно-педагогической общественности приняли решение о создании нового общественного института», - сказал он.

По мнению депутата Мажилиса Парламента РК Ирины Смирновой, внедряемые инновации должны прежде всего вытекать из образовательных потребностей общества.

«Всё, что сегодня мы делаем в образовании, должно целенаправленно работать на развитие ребёнка, на его будущее. При реформировании образования не нужно просто переносить международный опыт на отечественную систему, а нужно адаптировать и использовать этот опыт в соответствии с нашими условиями и требованиями. Для того, чтобы знать образовательные потребности общества, необходимо проводить системную экспертно-аналитическую работу. Надеюсь, что ННЭС в сотрудничестве с МОН РК организует работу по внедрению инноваций в систему образования на более эффективном уровне», - отметила депутат Смирнова.

В свою очередь руководитель медиаслужбы ННЭС Гульнара Абишева отметила, что согласно планам работы МОН РК на 2017- 2018 годы в систему образования были введены порядка 20 нововведений.

Автор: Лаура Амантаева

 

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Ключевые слова: Образование,
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