В Казахстане создана Ассоциация экологического туризма

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы для Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было организовано недавно созданной Национальной ассоциацией экологического туризма «Елiм-ай», целью которой является развитие природного туризма в стране, защита биоразнообразия совместно с национальными парками, государственными учреждениями и бизнес-сообществом.

На мероприятии обсуждались возможности улучшения ситуации в сфере экотуризма в Казахстане, в том числе улучшения инфраструктуры национальных парков, увеличения экономического потенциала регионов за счет природного туризма и максимального сохранения природного разнообразия.

По словам вице-министра культуры и спорта Ержана Еркинбаева, за девять месяцев этого года число посетителей национальных парков в стране составило около один млн человек.

«Остальные показатели внутреннего туризма также улучшились. Число внутренних туристов за последние девять месяцев составило 5,2 миллиона человек, что превышает уровень 2019 года. Поэтому особое внимание хотелось бы уделить вопросу учета рекреационной нагрузки в национальных парках страны. Существующие расчеты не основаны на развитии инфраструктуры национальных парков. Между тем, улучшение инфраструктуры поможет привлечь больше туристов. К примеру, если отремонтируют дорогу, то в местности, пригодной для туристов, можно будет разместить дополнительно 2 000 человек, а если построить туристическую тропу, то еще 1 000 человек. Однако, нельзя забывать и об экологическом аспекте и не превышать лимит рекреационной нагрузки. Только с такой концепцией мы сможем сохранить природу и развивать современный туризм», - сказал Ержан Еркинбаев.

Глава Фонда Конрада Аденауэра в Казахстане Йоханнес Д. Рай подчеркнул важность экологического просвещения среди молодежи.

«Если пройти 20 километров по лесу, можно найти больше мусора, чем на свалке. Поэтому гражданам необходимо понимать суть экополитики, экологии. Защищая природу, можно не только инвестировать, но и зарабатывать деньги. В этом смысл идеи экотуризма. В данной сфере для местных жителей могут создаваться рабочие места. Кроме того, нам нужно почаще ходить в учебные заведения и рассказывать о важности защиты природы. Инновации возможны только тогда, когда мы больше работаем с молодежью», - сказал И. Д. Рай.

Заместитель председателя Комитета лесного и животного мира МЭГПР РК Данияр Тургамбаев отметил, что проекты развития инфраструктуры в национальных парках реализуются на основе концепций, принятых в этом направлении. Поэтому между государственными национальными парками и Ассоциацией подписан ряд меморандумов о сотрудничестве.

Самал Ибраева, председатель правления Ассоциации «Елiм-ай», призвала все заинтересованные стороны работать вместе.

«Мы активно участвуем в совершенствовании законодательства в области экологии и туризма, привлекая представителей общественности и экспертов в этой области. Мы также разработаем общие правила для всех организаций в сфере туризма, для посетителей заповедников и национальных парков. Мы сделаем приоритетным налаживание экологического бизнес-процесса во всех национальных парках, тем самым полностью реформируя их деятельность. Уже сейчас наша Ассоциация объединила представителей власти и бизнеса, экологических, общественных, а также международных организаций, туризма, лидеров общественного мнения. Уверена, что, объединив усилия, мы придем к общему мнению. Призываю всех граждан и организации, а также кому небезразлично состояние наших уникальных природных объектов, национальных парков и в целом кто симпатизирует природе, присоединиться к Ассоциации», - сказала она.

Директор Института экологии и устойчивого развития Куралай Карибаева подчеркнула важность сохранения биоразнообразия и земельных ресурсов в национальных парках.

«Если национальные парки и организации экотуризма будут выполнять свою работу должным образом, то мы сможем передать наши природные ресурсы будущим поколениям. Сейчас мы используем ресурсы будущего. Нам необходимо делать это рационально и внедрять данную идею в умы всех граждан с помощью хороших программ. Очень важно сбалансировать экологические, экономические и социальные вопросы», - сказала она.

Кроме того, в рамках конференции руководители особо охраняемых природных территорий были ознакомлены с работой визит-центра в ущелье Аюсай Иле-Алатауского нацпарка.

Отметим, что природный туризм - это на сегодня одно из динамично развивающихся направлений. Спрос на экотуристические маршруты на мировом рынке стремительно растет в течение последних нескольких лет. Согласно мировой статистике, на экотуризм приходится 10-15% годового прироста, а во время пандемии его доля в мировом туризме выросла до 30%.

Центральная Азия имеет большой потенциал для развития экотуризма с большим количеством нетронутых и сохранившихся природных объектов. Только в Казахстане общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 26 млн га, что в десять раз больше, чем в ряде стран с развитым экотуризмом.