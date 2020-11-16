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    В Казахстане создан фонд, исполняющий мечты тяжелобольных детей

    16 Ноября 2020, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создан фонд, исполняющий мечты тяжелобольных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда «Menin Armanym».

    «Menin Armanym» - это Корпоративный Фонд, который занимается тем, что старается исполнить мечты, тяжелобольных детей от 3 до 18 лет.

    «В Казахстане насчитываются десятки тысяч тяжелобольных, неизлечимо больных детей. Бывает, что заболевания оставили ребёнку считанные годы и даже месяцы. Идея благотворительного проекта заключается в том, чтобы мечты таких детей обязательно осуществились при их жизни. Это оказание духовной поддержки и помощь в повышении жизненного тонуса маленьких героев в тяжелом процессе бесконечных медицинских процедур. Фонд пытается разнообразить серые дни, которые дети проводят в стенах квартир, больниц, специализированных учреждений и привнести в их жизнь немного радости и счастья. Слоган Фонда «Мейрімге толы тасқын бол» («Будь наполнен добротой») мотивирует людей к тому, что умение сострадать может дать многим детям с тяжёлыми заболеваниями и их родителям стимул двигаться и бороться дальше с новой позитивной энергией», – говорится в сообщении.

    Какие мечты проект готов осуществлять:

    «Хочу на время стать…» – учёным, полицейским, кондитером, водителем трактора, поваром, супергероем, пиратом, принцессой и так далее.

    «Хочу побывать в…» – зоопарке, музее, другом городе, другой стране, за кулисами театра, на репетиции любимой группы, на съёмках любимой телепередачи.

    «Хочу встретиться или получить автограф…» – любимого спортсмена, музыканта, телеведущего, артиста, политика или другого известного казахстанца.

    «Хочу устроить…» – персональную выставку, концерт, издать книгу, записать клип.

    «Хочу отпраздновать…» – день рождения, Новый год, свадьбу, выпускной.

    Фонд приглашает граждан Казахстана и организации, работающие на территории РК, стать спонсором проекта или участвовать в волонтерском движении проекта по осуществлению заветных желаний тяжелобольных детей. Собранные средства не направляются на покупку материальных подарков и на лечение ребенка.

    В видеоролике можно увидеть, как исполнились мечты 12-летнего Дидара Бердалиева из Кызылорды.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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