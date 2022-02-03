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    В Казахстане создадут резерв по нефтепродуктам - Болат Акчулаков

    3 Февраля 2022, 12:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет создан резерв по нефтепродуктам. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в первом квартале 2022 года будет создан резерв по нефтепродуктам на базе АО «НК «КазМунайГаз» в объеме 150 тыс. тонн и на базе АО «КТЖ» в объеме 50 тыс. тонн.

    В ведомстве также отмечают, что в целях минимизации эффекта от совпадения сроков проведения ремонтных работ на НПЗ с полевыми работами будут приняты следующие меры:

    -отгрузка дизтоплива для нужд сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться с февраля 2022 года, т.е. на месяц раньше прежних сроков (объем поставок составляет 800-850 тыс. тонн в год.);

    - передвинут срок ремонта ТОО «ПКОП» на ноябрь 2022 года (с возможностью переноса на 2023 год);

    -- проведение ремонта на ТОО «ПНХЗ» в период с конца июня до середины июля 2022 года (после завершения посевной).

    Автор:

    Серик Сабеков

    КазМунайГаз КТЖ Энергетика Нефть Минэнерго РК
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