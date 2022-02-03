В Казахстане создадут резерв по нефтепродуктам - Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет создан резерв по нефтепродуктам. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в первом квартале 2022 года будет создан резерв по нефтепродуктам на базе АО «НК «КазМунайГаз» в объеме 150 тыс. тонн и на базе АО «КТЖ» в объеме 50 тыс. тонн.

В ведомстве также отмечают, что в целях минимизации эффекта от совпадения сроков проведения ремонтных работ на НПЗ с полевыми работами будут приняты следующие меры:

-отгрузка дизтоплива для нужд сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться с февраля 2022 года, т.е. на месяц раньше прежних сроков (объем поставок составляет 800-850 тыс. тонн в год.);

- передвинут срок ремонта ТОО «ПКОП» на ноябрь 2022 года (с возможностью переноса на 2023 год);

-- проведение ремонта на ТОО «ПНХЗ» в период с конца июня до середины июля 2022 года (после завершения посевной).