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    В Казахстане создадут Центр поддержки технологий и инноваций

    10 Декабря 2021, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дорожная карта по дальнейшему совершенствованию сферы интеллектуальной собственности разработана в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях дальнейшего развития в настоящее время разработана Дорожная карта по дальнейшему совершенствованию сферы интеллектуальной собственности на следующий трехлетний период», - сказала Акерке Ахметова.

    Было отмечено, что Дорожной картой предусмотрены:

    - создание Централизованного центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) по образцу центров Всемирной организации интеллектуальной собственности (Ответственные исполнители – МЦРИАП, МЮ, МОН, МСХ по согласованию привлечение поддержки ВОИС)

    - выработка механизма субсидирования международного патентования в рамках имеющихся проектов инновационной поддержки (Выделение денежных средств, предоставляемых их государственного бюджета. Ответственные исполнители – МЦРИАП, МОН)

    - увеличение государственной поддержки ВУЗов и научно-исследовательских институтов в части финансирования исследований (Ответственные исполнители – ЦРИАП, МОН)

    - проведение обучения национальных изобретателей по вопросам коммерциализации изобретений (Ответственные исполнители – МЦРИАП, МЮ, МОН, МСХ)

    - организация учебных визитов в страны ЕС, Китай, Южную Корею и Японию для изучения опыта по стимулированию инноваций и передачи технологий (Ответственные исполнители – МЦРИАП, МЮ, ПРООН (по согласованию)

    - повышение квалификации в области интеллектуальной собственности и патентоведения для научных сотрудников НИИ, ученых и преподавателей ВУЗов (Ответственные исполнители – МЮ, МОН)

    - развитие потенциала института патентных поверенных в Казахстане (пересмотр Правил профессиональной организации патентных поверенных, сертификация всех патентных поверенных. Ответственные исполнители – МЮ, НИИС)

    - проработка вопроса создания специализированного суда по интеллектуальной собственности и ряд других важных мероприятий (Создание специализированного суда по ИС, проведение соответствующего обучения судьей. Ответственный исполнитель – Верховный суд. Судом выражена поддержка по созданию Специализированного суда, необходимо проработать вопрос финансирования данного мероприятия).

    «Дорожная карта будет реализовываться совместно с заинтересованными государственными органами и организациями, к компетенции которых относятся вопросы защиты и охраны интеллектуальной собственности», - добавила Акерке Ахметова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Минфин РК
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