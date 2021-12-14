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    В Казахстане составлен пул из 934 инвестиционных проектов в АПК

    14 Декабря 2021, 10:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане составлен пул из 934 инвестиционных проектов намеченных к реализации в агропромышленном комплексе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством сельского хозяйства совместно с местными исполнительными органами были разработаны и утверждены Дорожные карты по реализации инвестиционных проектов агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. В соответствии с Дорожными картами составлен пул из 934 инвестиционных проектов на общую сумму

    4,4 трлн тенге», - сказал Ербол Карашукеев.

    Было отмечено, что из данного пула проектов определены основные крупные направления:

    - мясное (откормочные площадки, репродукторы, убойные цеха, мясоперерабатывающие заводы) 301 проекта на сумму 1 трлн тенге;

    - тепличные комплексы – 67 проектов на сумму 1 трлн тенге;

    - молочное животноводство – 186 проектов на сумму 452 млрд тенге;

    - птицеводство – 47 птицефабрик на сумму 373 млрд тенге;

    - в сфере переработки растениеводческой продукции – 73 проекта на сумму 300 млрд тенге;

    - за пять лет обеспечение сахаром будет доведено до 80%, общая сумма проектов 228 млрд тенге;

    - интенсивное садоводств – 32 проекта на сумму 100 млрд тенге;

    - в рамках прочих направлении планируется реализация 225 проектов на общую сумму 834 млрд тенге, которые включают в себя проекты по орошению, семеноводству, производству продуктов питания и т.д.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Инвестпроекты Минсельхоз Сельское хозяйство
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