В Казахстане сокращается добыча нефти из-за аварии на МАЭК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос пересмотра прогноза добычи нефти в связи с аварией на МАЭК прокомментировал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, мы уже сократили наши плановые объемы по добыче нефти на конец года. Мы где-то 90,5 миллионов тонн должны были произвести. Сейчас это не только авария на МАЭК, в целом там достаточно большой объем был и планового, и внепланового ремонта на месторождениях. Также были вопросы, связанные с дополнительными объемами ремонта», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

По словам главы Минэнерго, теперь из-за ограничений по электроэнергии отклонение от плана составляет 12 тысяч тонн в день.

«Из-за ограничений по поставкам электроэнергии снизилась суточная добыча нефти. Примерно на 1,5-2 миллиона тонн. Возможно, мы до конца года будем снижать прогноз по объемам добычи нефти. Сейчас мы планируем, что прогноз по добыче по итогам года составит 89,4 миллиона тонн нефти. Посмотрим динамику, потому что на месторождениях продолжается ремонт», - пояснил Алмасадам Саткалиев.