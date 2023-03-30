В Казахстане снизился уровень преступности: какие меры для этого принимают в стране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане отмечается снижение уровня преступности. О том, как борются с преступностью, а также о правовой статистике в уголовной сфере, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал начальник управления формирования правовой информации в уголовной сфере Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры Жансерик Бейсенов.

«Согласно статистическим данным, за два месяца 2023 года преступность снизилась на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего досудебных расследований начато в Алматы (4 676) и Астане (3 295), Алматинской (1 974), Карагандинской (1 651), Актюбинской (1 196) областях, в Шымкенте (1 136), Туркестанской (1 133), Костанайской (1 126) областях», - рассказал руководитель управления формирования правовой информации Жансерик Бейсенов.

Уровень правонарушений в стране в расчете на 10 тысяч человек составил 82 (98) преступлений. В разрезе областей зафиксирован высокий уровень преступности на 10 тысяч человек в Атырауской (94 правонарушения на 10 тысяч населения), Карагандинской (90), Северо-Казахстанской (88), Костанайской (84) областях.

Проанализированы сведения о преступности в городах республиканского значения и областных центрах, с учетом уровня зарегистрированных уголовных правонарушений на 10 тысяч населения.

Наиболее криминальными являются Талдыкорган (172 правонарушения на 10 тысяч человек), Астана (151), Петропавловск (146), Кокшетау (143), Костанай (136) и Алматы (134).

Спикер также отметил, что через портал Комитета в электронном формате можно подать заявление в полицию, заполнив необходимые поля и подписав его посредством ЭЦП или SMS-подтверждения на номер телефона.

«В разделе «Проверить регистрацию заявления о правонарушении», указав номер талона, который был выдан правоохранительными органами при принятии заявления, либо через свой ИИН можно посмотреть на какой стадии заявление находится и результат рассмотрения по нему (информация проверяется по истечении 24 часов с момента получения талона).

Статус рассмотрения своего заявления можно проверить независимо от того, где оно подано – в полиции или на сайте Комитета.

Также разработан удобный способ получения правовой информации. Наибольшее количество запросов поступает от граждан, госорганов, студентов, магистрантов, представителей СМИ, науки, которым нужна полная и достоверная статистика по преступности и другим правовым вопросам. Для этого разработан сервис «Правовая статистика», - отметил Жансерик Бейсенов.

О состоянии преступности в стране, о зафиксированных ДТП, сведения о деятельности субъектов предпринимательства можно узнать через геоинформационные карты, которые также размещены на портале Комитета.

«При использовании «Карты уголовных правонарушений» пользователь может получить статистическую информацию о правонарушениях по территориальному охвату, периоду времени, отдельным статьям Уголовного Кодекса.

Сведения о совершенных правонарушениях на карте отображаются автоматически после заполнения сотрудниками полиции необходимых сведений о месте совершения правонарушения в информационной системе ЕРДР», - пояснил начальник управления формирования правовой информации в уголовной сфере Жансерик Бейсенов.

Отдельно выделен раздел статистики, где отражена динамика преступности региона. Это позволяет провести анализ того, какие области, города и районы наиболее криминальны.

«Карта позволяет определять очаги криминальной активности, выявлять адреса скопления преступной деятельности, проводить детальный анализ. Тем самым, обеспечить рациональную расстановку сил и средств профилактики преступности», - добавил он.

Также информационно-справочная деятельность Комитета и его территориальных органов способствует эффективной борьбе с преступлениями, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, обеспечивает координацию деятельности всех государственных органов республики, а также является инструментом в борьбе с проявлениями терроризма, экстремизма, трансграничной и международной преступностью, трафиком людей и незаконной миграцией, а также другими актуальными проблемами соблюдения законности и поддержания правопорядка, защиты конституционных прав и свобод граждан.



