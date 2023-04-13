В Казахстане снижаются лимиты выбросов для крупных предприятий-недропользователей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Значительно снижены лимиты выбросов для крупных предприятий-недропользователей в РК. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Айдар Абдуалиев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общий объем выбросов загрязняющих веществ по республике в 2022 году составил 4,2 млн тонн при плане 4,4 млн тонн. Министерством в 2022 году проведена целенаправленная работа по снижению лимитов выбросов на 2023 год. Например, у АО «Арселор Миттал Темиртау» лимиты выбросов снижены на 39 тысяч тонн в год, с 249,6 тысячи тонн в год до 210,6 тысячи тонн в год; у АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 5 тысяч тонн в год, с 32 тысяч тонн до 27 тысяч тонн; у ТОО «Тенгизшевройл» на 1000 тонн в год, со 110 тысяч тонн в год до 109 тысяч тонн в год. Кроме того, для улучшения экологической ситуации предприятиями ежегодно разрабатываются планы природоохранных мероприятий, с существенным эффектом, выполняемые за счет собственных средств», – сказал А.Абдуалиев.

Спикер привел в пример предприятие «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК), где во 2 квартале 2023 года будет завершено строительство новых очистных сооружений, что позволит на 70% сократить потребление воды с водовода «Астрахань-Мангышлак» и увеличит повторное водопользование. На медеплавильных заводах ТОО «Казахмыс Смэлтинг» планируется строительство сернокислотного цеха, что позволит снизить выбросы диоксида серы в 2 раза, с 61 тысячи тонн до 31 тысячи тонн. АО «АрселорМиттал Темиртау» планирует строительство электрофильтров и реконструкцию систем пылеочистного оборудования с установкой приборов ACM.



