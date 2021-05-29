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    В Казахстане сегодня отмечается Международный день миротворцев ООН

    29 Мая 2021, 20:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 29 мая отмечается Международный день миротворцев, учрежденный в 2002 году Генеральной Ассамблеей ООН. В нашей стране этот праздник впервые отметили в 2019 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

    История миротворческой деятельности Казахстана началась в 2000 году. Указом Президента страны был создан казахстанский миротворческий батальон. А уже в 2003 году после интенсивной подготовки военнослужащие «Казбата» приступили к миротворческой операции под эгидой США и НАТО в Ираке (операция «Свобода Ираку»).

    Всего с 2003 по 2008 годы в операции приняло участие более 270 военнослужащих. «Голубые каски» Казахстана выполняли задачи по разминированию минных полей и очистке воды. За пять лет состоялось десять ротаций личного состава по шесть месяцев каждая.

    В 2015 году принят Закон «О миротворческой деятельности Республики Казахстан», который определяет задачи и компетенции государства в регулировании участия национального контингента Вооруженных Сил страны в миротворческих операциях.

    Сегодня в Ливане успешно несет службу миротворческий контингент пятой ротации. Кроме того пять военнослужащих находятся в Западной Сахаре в качестве наблюдателей.

    Основные принципы работы миротворцев – законность, соблюдение норм международного права, беспристрастность и нейтралитет, уважение обычаев и традиций местного населения.

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