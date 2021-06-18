В Казахстане с начала года произвели продуктов питания на 850 млрд тенге - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 месяцев текущего года – в январе-мае – производство продуктов питания выросло на 3,3% и составило 851,6 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Ведомство отмечает рост объемов производства сахара почти на 30% (с 5,5 до 7 тыс. тонн) , переработанного риса – на 24% (с 71 до 88 тыс. тонн) , крупы – на 18,7% (с 34,6 до 41 тыс. тонн) , масла сливочного – на 16,5% (с 9 до 10,5 тыс. тонн) , масла растительного – на 12% (с 185,5 до 207,5 тыс. тонн) , муки – на 9% ( с 1,23 до 1,34 млн тонн ), сыра и творога – на 8,7% ( с 13,6 до 14,7 тыс. тонн ), молока обработанного – на 3,3% (с 244 до 252,7 тыс. тонн) .

За январь-май текущего года объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 46,8% (до 213,8 млрд. тенге) , в производство продуктов питания – на 24,1% (до 35,6 млрд. тенге) .

В январе-мае текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,1% и составил 1,1 трлн. тенге.