В Казахстане с 3 декабря будут приостановлены полеты в Египет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях недопущения появления нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» на территории Республики Казахстан, в соответствии с решениями Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, принято решение с3 декабря текущего года приостановить авиасообщение в Египет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Авиасообщение между Казахстаном и Египтом выполнялось авиакомпаниями «Эйр Астана» и «SCAT» из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Костанай и Актобе в г. Шарм-Эль-Шейх.

По информации авиакомпаний на сегодняшний день в Египте находится порядка 2 800 пассажиров - граждан Республики Казахстан.

Вывоз граждан Казахстана из Египта будет осуществляться рейсами авиакомпаний «Air Astana» и «SCAT» с 3 по 10 декабря текущего года.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача № 51 от 30 ноября 2021 года пассажирам, прибывшим из Египта, по прилёту в Республику Казахстан необходимо предъявить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка) независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19, а также самоизолироваться на семь дней, независимо от наличия Справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19.

Для более подробной информации по датам выполнения рейсов пассажирам необходимо обратиться по месту приобретения туристического пакета или авиабилета.