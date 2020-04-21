В Казахстане с 1 июня изменятся правила снятия денег для юрлиц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Казахстана сообщил об изменении условий по снятию наличных денег с банковских счетов для юридических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правило об установлении предельных размеров сумм, допустимых для обналичивания, утвержденное решением правления Национального банка сегодня, вступит в силу с 1 июня 2020 года.

«Правило не распространяется на: физических лиц; индивидуальных предпринимателей; субъектов микропредпринимательства; юридических лиц, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции рыболовства; юридических лиц, занимающихся розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Национальным банком устанавливаются следующие предельные суммы для снятия наличных денег с банковских счетов юридических лиц:

для малого бизнеса – 20 млн тенге в календарный месяц;

для среднего бизнеса – 120 млн тенге в календарный месяц;

для крупного бизнеса – 150 млн тенге в календарный месяц.

«Превышение установленных лимитов допускается при предоставлении юридическими лицами соответствующего обоснования в банки второго уровня. В свою очередь, банки второго уровня согласовывают заявку на увеличение суммы с Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК в течение 3-х рабочих дней», - разъяснили в Нацбанке.



