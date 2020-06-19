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    В Казахстане разработают Концепцию правовой политики на  2020-2030 годы

    19 Июня 2020, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют разработать Концепцию правовой политики на 2020-2030 годы. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, проходящей в онлайн-формате на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках совершенствования основных отраслей национального законодательства планируется разработка Концепции правовой политики на 2020-2030 годы», - сказал Марат Бекетаев.

    Глава Минюста пояснил, что после принятия проекта Административного процедурно-процессуального кодекса в целях реализации его основных положений и выработки единой практики применения будет принята Концепция реализации данного кодекса.

    Также разрабатывается Дорожная карта реализации дальнейшего развития института адмюстиции, направленная на развитие основных положений Административного процедурно-процессуального кодекса.

    «Приняты меры по интеграции базы интернет-портала государственных органов с Эталонным контрольным банком НПА. Это позволило сократить сроки направления зарегистрированного НПА на официальное опубликование с 10 до 1 рабочего дня», - добавил Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст
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