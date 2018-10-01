Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 16 °С
Алматы: 14 °С
USD 372.27 EUR 427.18
RUB 5.57 CNY 53.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане разработают Единый план мероприятий, посвященных Году молодежи

9 Октября 2018 17:43 91
Поделиться:
В Казахстане разработают Единый план мероприятий, посвященных Году молодежи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодежные лидеры страны приняли решение разработать конкретные механизмы участия в реализации Послания Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Благосостояние всего казахского народа - лейтмотив Послания - депутат парламента Армении
Модернизация МВД востребована обществом - эксперт КИСИ Какие задачи Послания станут первоочередными для карагандинцев

«15 сентября представителями молодежных организаций Казахстана был подписан Национальный патриотический акт. Молодежные лидеры договорились развивать дальнейшее сотрудничество для реализации модернизационной повестки дня страны. В рамках Послания Президента мы планируем разработать Единый план мероприятий молодежных организаций, посвященных Году молодежи», - сказал председатель МК «Жас Отан» Данияр Сундетбаев.

Он подтвердил решение молодежных лидеров страны разработать единый План мероприятий молодежных организаций, в котором будут отражены цели и задачи поддержки новых реформ и призыв привлекать молодежь к активному участию в обсуждении и реализации нового стратегического документа.

 

Автор: Гульмира Сарбасова

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , общество,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив