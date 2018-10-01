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В Казахстане разработают Единый план мероприятий, посвященных Году молодежи
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодежные лидеры страны приняли решение разработать конкретные механизмы участия в реализации Послания Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает МИА «Казинформ».
«15 сентября представителями молодежных организаций Казахстана был подписан Национальный патриотический акт. Молодежные лидеры договорились развивать дальнейшее сотрудничество для реализации модернизационной повестки дня страны. В рамках Послания Президента мы планируем разработать Единый план мероприятий молодежных организаций, посвященных Году молодежи», - сказал председатель МК «Жас Отан» Данияр Сундетбаев.
Он подтвердил решение молодежных лидеров страны разработать единый План мероприятий молодежных организаций, в котором будут отражены цели и задачи поддержки новых реформ и призыв привлекать молодежь к активному участию в обсуждении и реализации нового стратегического документа.
Автор: Гульмира Сарбасова
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