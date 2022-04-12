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    В Казахстане разработают единые правила эксплуатации электросамокатов

    12 Апреля 2022, 15:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают единые правила эксплуатации электросамокатов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель начальника управления дорожной безопасности МВД РК Арман Айтыбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в нормативных актах отсутствует какая-либо классификация типов электросамокатов, так как отнесение к какому-либо типу (транспортного средства) , то есть к мопеду или скутеру невозможно из-за ряда принципиальных технических отличий и особенностей эксплуатации. При этом отсутствие классификации и технических требований к данным устройствам не позволяет законодательно установить необходимые методы технического регулирования, правила обращения на рынке, ввода его в эксплуатацию, требований по безопасности, процедуры проведения оценки соответствия, единые требования к маркировке», - пояснил Арман Айтыбеков, отвечая на вопросы журналистов.

    Спикер сообщил, что в настоящее время разрабатываются стандарты для электросамокатов.

    «В настоящее время по поручению Правительства вместе с заинтересованными госорганами мы эту работу проводим. Так вот, Министерством торговли и интеграции прорабатывается вопрос разработки соответствующих стандартов к данному типу. Мы должны понять - это устройство или же транспортное средство? К транспортным средствам мы не можем его отнести по ряду причин. Поскольку у него нет тормозной системы, нет поворотников, фар и так далее. Как получим стандарты, мы будем разрабатывать к ним типовые правила. Будут разрабатываться единые правила к ним», - добавил Арман Айтыбеков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Безопасность МВД РК
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