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    В Казахстане рассматривается выход устькаменогорского сервиса такси на рынки других городов

    22 Декабря 2022, 11:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривается выход устькаменогорского сервиса такси «Aparu» на рынки других городов. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Telegram.

    «Я верю в то, что казахстанский сервис может быть конкурентоспособным. И вот для примера кейс отечественной компании «Aparu», которая занимается пассажирскими перевозками. Кто не знает, Aparu уже 10 лет работает в качестве службы такси в Усть-Каменогорске и этот сервис пользуется большой популярностью у жителей города. Высокий спрос стал следствием качественного предложения и высокого уровня обслуживания. В последние годы в службу поступает около 50 тысяч заказов в день. Вчера встретился с Ерланом Шаяхметовым, руководителем этой компании. В ходе встречи мы обсудили цели и задачи, а также вопросы дальнейшего развития сервиса – сегодня рассматривается выход компании на рынки других городов», - написал Багдат Мусин

    Министр выразил уверенность в том, что Aparu обладает всеми возможностями, чтобы составить конкуренцию таким гигантам, как Uber или ЯндексGo.

    «Я искренне считаю, что там, где есть конкуренция - есть и развитие. Мы же со своей стороны стараемся поддерживать казахстанские компании и стимулировать их к дальнейшему развитию», - добавил Багдат Мусин.

    Автор:

    Серик Сабеков

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