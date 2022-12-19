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    В Казахстане расширяется список запрещенных наркотических и психотропных веществ

    19 Декабря 2022, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане расширяется список запрещенных наркотических и психотропных веществ. Еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров будут находиться под государственным контролем. Проект постановления, разработанный Министерством внутренних дел РК, находится в открытом доступе на портале Открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «МВД разработан проект постановления Правительства по введению под государственный контроль еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров. В этих списках находится более 1 тысячи веществ, оборот которых контролируется государством. Сейчас в него будут включены еще 17 наименований наркотиков и 13 наименований прекурсоров – веществ, используемых для их изготовления», - сказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

    В частности, в целях борьбы с так называемой «аптечной» наркоманией список психотропных веществ дополняется трамадолом – психотропным анальгетиком, который используется наркозависимыми для получения эффекта эйфории и в целом способствует формированию наркотической зависимости.

    «Квалифицирующими размерами трамадола, с которых наступит уголовная ответственность, определены до 0,1 грамма – небольшой размер, до 10 грамм – крупный размер, от 10 грамм – особо крупный размер. С введением в действие акта Правительства, трамадол будет отпускаться только по рецепту и только в тех аптечных и лечебно-профилактических организациях, которые имеют лицензии на оборот наркотических средств и психотропных веществ. Проект постановления Правительства размещен на интернет-портале «Открытые нормативные правовые акты», - добавила Шугыла Турлыбек.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками
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