В Казахстане расширен перечень налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Законом Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 165-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс по исчислению индивидуального подоходного налога. Расширен перечень налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу, а также включена новая норма по налогообложению прироста стоимости при реализации цифровых активов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

Не рассматриваются в качестве дохода физического лица:

- компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков в пределах норм, установленных коллективным, трудовым договорами и (или) актом работодателя (вводится ретроспективно с 01.01.2018 года);

- стоимость выданной работнику форменной одежды, если законодательством установлена обязанность по ее ношению и обеспечению работодателем (вводится с 01.01.2023 года);

- сумма вознаграждения лица, сообщившего о фактах нарушения применения контрольно-кассовой машины и оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, в случае подтверждения такого факта (вводится с 01.01.2023 года).

Корректировка дохода производится по следующим доходам:

- доходы от прироста стоимости при реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (вводится с 01.01.2022 года);

- доходы в виде субсидий из средств бюджета для оплаты за арендованное жилье в частном жилищном фонде (вводится с 01.01.2022 года);

- компенсация (премия) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге) (действует с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года).

В целях определения имущественного дохода:

- при реализации парковочных мест возникает доход от прироста стоимости только при нахождении на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности (вводится с 01.01.2022 года);

- при реализации недвижимого имущества в случае наследования прав одним из супругов на данное недвижимое имущество предусмотрен период нахождения на праве собственности у одного из супругов. Теперь датой регистрации будет считаться дата регистрации права общей совместной собственности супругов на такое имущество (вводится с 01.01.2023 года).

Начиная с 01.01.2023 года, если возникает доход от прироста стоимости при реализации цифровых активов, то такой доход облагается индивидуальным подоходным налогом. Ранее такая норма отсутствовала.



