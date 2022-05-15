15 Мая 2022 16:58

В Казахстане работают 276 совместных предприятий с участием капитала из ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане работают 276 совместных предприятий с участием капитала из Объединенных Арабских Эмиратов. Эту информацию разместил в социальной сети пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев специально прибыл в Абу-Даби, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной Президента ОАЭ шейха Халифа бен Заид аль Нахаяна. Это дань уважения со стороны Главы государства к шейху Халифа, который был настоящим другом Казахстана. Потому что он всегда оказывал всестороннюю поддержку инициативам и крупным проектам нашей страны в региональном и мировом сообществе. Например, шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян выделил 13 млн долл США на строительство школы в Нур-Султане, 25,5 млн долл США - на перинатальный центр в Шымкенте, а также 22 млн долл США - на реконструкцию автотрассы «Караганда-Нур-Султан». В трудное время пандемии коронавируса Эмираты первыми протянули Казахстану руку помощи. В частности, они направили 100 тонн медицинских изделий и антисептических веществ, спецодежду и многое другое. При поддержке шейха Халифа между Казахстаном и Эмиратами интенсивно развивалось торгово-экономическое сотрудничество», – написал Р. Желдибай.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что объем прямых инвестиций, привлеченных из Эмиратов в Казахстан в 2005-2021 годах составил 2,6 млрд долл США.

«В Казахстане работают 276 совместных предприятий с участием капитала из Эмиратов. Также в столице ведется строительство многофункционального комплекса «Абу Даби Плаза», стоимостью 1,6 млрд долл США. Это очень крупный двусторонний инвестиционный проект. Как отметил Касым-Жомарт Кемелевич, казахстанцы сохранят в памяти шейха Халифа, как рассудительного руководителя, авторитетного на международном уровне политика, видного государственного деятеля, как историческую фигуру, внесшую большой вклад в укрепление двусторонних отношений. Также Глава государства поздравил во дворце Касру-л Мушриф» вновь избранного Президента ОАЭ Мухаммада бен Заид аль Нахаяна, пожелал успехов в работе, процветания народу.

Сегодня в Объединенные Арабские Эмираты приезжают другие мировые лидеры, чтобы выразить соболезнования. Например, Премьер-Министр Великобритании Борис Джонсон, Президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис и другие должностные лица», – сообщил Руслан Желдибай.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному Президенту, правителю Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль Нахаяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной Президента страны шейха Халифы бен Заида аль Нахаяна.



