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    В Казахстане пройдут учения коллективных сил ОДКБ

    10 Февраля 2022, 18:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров провел брифинг. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие представители оборонных ведомств стран ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В ходе брифинга были озвучены итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в 2021 году. Отмечено, что в совместных мероприятиях отработан широкий спектр задач как по совершенствованию механизмов реагирования на кризисные ситуации в зоне ответственности ОДКБ, так и по применению войск (Коллективных сил) Организации для их разрешения. Кроме того, продемонстрирована готовность национальных контингентов к совместному выполнению задач по нейтрализации угроз коллективной безопасности.

    В планах Организации Договора о коллективной безопасности на 2022 год проведение ряда совместных мероприятий. В том числе на территории Республики Казахстан планируется провести специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2022», специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2022», командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022» с отработкой задач по урегулированию кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

    В ходе брифинга также был отмечен сугубо оборонительный характер военного сотрудничества в формате ОДКБ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОДКБ Учения Минобороны РК
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