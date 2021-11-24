В Казахстане пройдут Дни культуры Туркменистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пройдут Дни культуры Туркменистана. Об этом в ходе брифинга рассказал Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан главы наших государств обозначали проведение Дней культуры Туркменистана в Казахстане. Более трех лет такое мероприятие не проводилось. Сейчас более активный импульс дали Президенты двух стран. Мы с Министерством культуры и спорта РК и Туркменистана работаем над этим», - прокомментировал Посол Туркменистана в Казахстане.

Дни культуры Туркменистана в Казахстане пройдут в 2022 году.

По словам спикера, следующий год – юбилейный год установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Казахстаном.

«Сейчас у нас планируется провести ряд мероприятий. Основополагающим среди них является договор о дружественных отношениях о сотрудничестве, а также договор о стратегическом партнерстве, подписанный в рамках состоявшихся в 2017 году государственного визита Президента Туркменистана в Казахстан», - добавил Батыр Реджепов.