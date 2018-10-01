В Казахстане пройдет первая премия в области цифровизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане пройдет международный инновационный форум «Digital Bridge», организованный Министерством информации и коммуникаций РК при поддержке АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятие состоится 5 ноября 2018 года. Основная его цель - создать диалоговую площадку между странами Европы и Азии для продвижения идей цифровой трансформации, электронного правительства, технологического предпринимательства и 4-ой промышленной революции. Digital Bridge - это новый инструмент объединения участников международного инновационного движения.

В форуме примут участие ключевые представители международного IT-сообщества, признанные эксперты в сфере технологий, руководители предприятий, технологические предприниматели, представители государственного сектора из разных стран, профессионалы в области цифровых разработок, ученые, а также венчурные капиталисты и инвесторы.

Спикеры форума - Марвин Ляо, партнер 500 Startups; Жан-Франсуа Готье, генеральный директор Startup Genome; Дирк Албон, CEO Hyperloop Transportation; Боб Дорф, предприниматель, консультант и ментор Стартап Академии, автор ряда бестселлеров по стартап-тематике; Алия Прокофьева, основатель и владелец частной космической компании Галактика; Джефф Хоффман, со-основатель Priceline Group; Рик Расмуссен, преподаватель и директор стартап программ в UC Berkeley; Камран Элахиан, председатель и соучредитель Global Catalyst Partners, международной фирмы венчурного капитала; Адео Ресси, американский предприниматель и инвестор, основатель и генеральный директор TheFunded и бизнес-инкубатора The Founder Institute и другие ключевые эксперты IT-сообщества со всего мира.

В рамках мероприятия будет вручена первая в Казахстане премия в области цифровизации - Digital Bridge Awards. Премия позволит стимулировать отечественные компании, разрабатывающие проекты в ИКТ-отрасли, а также органы государственной власти и местного самоуправления на выдающиеся результаты в сфере цифровой трансформации Казахстана.

Digital Bridge Awards определит лидеров по следующим номинациям: «Лучшая цифровая инициатива», «Лучший офис цифровизации» и «Лучшая IT-компания».

Также в рамках форума Digital Bridge состоятся два эксклюзивных мероприятия, инициированные Международным технопарком IT-стартапов Astana Hub: Astana Hub Battle - соревнование 100 лучших стартапов Евразии и Astana Hub Awards - вручение премии в области стартап-индустрии Казахстана.

Молодые команды, занимающиеся технологическими проектами, смогут в этот день испытать свои силы и представить свои разработки и идеи перед компетентным жюри.