В Казахстане проводится инвентаризация всех объектов недвижимости вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводится инвентаризации всех объектов недвижимости вузов, включая земельные участки. Об этом сообщил глава МОН РК Асхат Аймагамбетов в ответе на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С декабря 2020 года министерством совместно с подведомственными вузами в рамках преобразования их в некоммерческие акционерные общества проводится работа по инвентаризации всех объектов недвижимости, включая земельные участки, с целью упорядочивания их учета, приведения в соответствие с требованиями Земельного кодекса, унификации сведений вузов об объектах недвижимого имущества с данными государственных органов», - говорится в ответе.

Асхат Аймагамбетов добавил, что информация по итогам проверок состояния активов государственных высших учебных заведений будет представлена дополнительно.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки проверит деятельность восьми высших учебных заведений.

«В текущем году министерством запланирована проверка деятельности восьми высших учебных заведений, в ходе которых будет изучено состояние их активов», - отметил Асхат Аймагамбетов.

Министр образования добавил, что одновременно министерством совместно с уполномоченным органом по государственному имуществу прорабатывается вопрос о внесении изменений в уставы вузов в части отнесения вопроса об отчуждении недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к компетенции советов директоров вузов.

«Полагаем, что это позволит усилить контроль и предотвратить случаи отчуждения активов высших учебных заведений», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Одновременно Министерством совместно с уполномоченным органом по государственному имуществу прорабатывается вопрос о внесении изменений в Уставы вузов, в части отнесения вопроса об отчуждении недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к компетенции Советов директоров. При этом Советы директоров в обязательном порядке должны согласовать вопрос с единственным акционером.