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    В Казахстане проводится инвентаризация всех объектов недвижимости вузов

    19 Марта 2021, 13:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводится инвентаризации всех объектов недвижимости вузов, включая земельные участки. Об этом сообщил глава МОН РК Асхат Аймагамбетов в ответе на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С декабря 2020 года министерством совместно с подведомственными вузами в рамках преобразования их в некоммерческие акционерные общества проводится работа по инвентаризации всех объектов недвижимости, включая земельные участки, с целью упорядочивания их учета, приведения в соответствие с требованиями Земельного кодекса, унификации сведений вузов об объектах недвижимого имущества с данными государственных органов», - говорится в ответе.

    Асхат Аймагамбетов добавил, что информация по итогам проверок состояния активов государственных высших учебных заведений будет представлена дополнительно.

    Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки проверит деятельность восьми высших учебных заведений.

    «В текущем году министерством запланирована проверка деятельности восьми высших учебных заведений, в ходе которых будет изучено состояние их активов», - отметил Асхат Аймагамбетов.

    Министр образования добавил, что одновременно министерством совместно с уполномоченным органом по государственному имуществу прорабатывается вопрос о внесении изменений в уставы вузов в части отнесения вопроса об отчуждении недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к компетенции советов директоров вузов.

    «Полагаем, что это позволит усилить контроль и предотвратить случаи отчуждения активов высших учебных заведений», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

    Одновременно Министерством совместно с уполномоченным органом по государственному имуществу прорабатывается вопрос о внесении изменений в Уставы вузов, в части отнесения вопроса об отчуждении недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к компетенции Советов директоров. При этом Советы директоров в обязательном порядке должны согласовать вопрос с единственным акционером.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы
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