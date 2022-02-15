В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию многоквартирные и индивидуальные жилые дома. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках данного поручения мы планируем проверить все введенные в эксплуатацию многоквартирные и индивидуальные жилые дома. До конца февраля акиматами будет сформирован соответствующий пообъектный перечень. До конца марта будет произведена сверка с органами статистики и с базами данных юстиции», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Министр добавил, что по итогам проведенной работы будут выработаны рекомендации.

По данным ведомства, по итогам прошлого года по республике введено в эксплуатацию 17,1 млн. кв. метров жилья, что выше на 11,4 % 2020 года.

Из них построено 10 млн. кв. метров многоквартирного и 7,1 млн. кв. метров индивидуального жилья.