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    В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома

    15 Февраля 2022, 13:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию многоквартирные и индивидуальные жилые дома. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках данного поручения мы планируем проверить все введенные в эксплуатацию многоквартирные и индивидуальные жилые дома. До конца февраля акиматами будет сформирован соответствующий пообъектный перечень. До конца марта будет произведена сверка с органами статистики и с базами данных юстиции», - сказал Каирбек Ускенбаев.

    Министр добавил, что по итогам проведенной работы будут выработаны рекомендации.

    По данным ведомства, по итогам прошлого года по республике введено в эксплуатацию 17,1 млн. кв. метров жилья, что выше на 11,4 % 2020 года.

    Из них построено 10 млн. кв. метров многоквартирного и 7,1 млн. кв. метров индивидуального жилья.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Строительство Жилье
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