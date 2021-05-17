В Казахстане проверят спецмагазины на законность реализации оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз сообщил о начале мероприятия «Қару», направленного на выявление фактов незаконной реализации или хранения оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қару», которое началось сегодня, будет проведена проверка на законность реализации оружия и боеприпасов, условий их безопасного хранения в оружейных магазинах, а также у юридических и физических лиц, являющихся владельцами огнестрельного оружия», - сообщил Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

Также, по его словам, будет проводиться постоянный мониторинг интернет-пространства для выявления и реагирования на факты пропаганды жестокости и насилия, в том числе на молодежных форумах и пабликах.

Ранее Н. Ораз рассказал о криминогенной обстановке в стране за неделю.

По его словам, за неделю совершено 3225 преступлений, 2222 из них раскрыто в течении суток.

Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 10 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбоя, раскрыто 37 грабежа, 463 краж чужого имущества.