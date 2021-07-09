В Казахстане проверят прозрачность субсидирования в сельском хозяйстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по противодействию коррупции меняет формат проведения анализа коррупционных рисков. Об этом на проходящей сегодня коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии заявил председатель агентства Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Мы переходим на комплексный мониторинг. То есть выбираем не отдельный орган, а целую стратегическую область, и проводим там детальный, глубокий анализ», – сказал Марат Ахметжанов.

Было отмечено, что по поручению Главы государства в качестве пилотного проекта выбрана сфера субсидирования в агропромышленном комплексе, так как на поддержку сельского хозяйства за последние 5 лет выделен 1 трлн тенге. При этом, здесь очень много рисковых зон, регулярно выявляются факты хищений и возбуждаются уголовные дела.

«Ежегодно государством выделяются значительные средства на развитие сельского хозяйства, создание новых рабочих мест и улучшение благосостояния сельского населения. Тем не менее, рост цен на овощи в летний период вызвал закономерное недовольство у населения. Всё дело в том, что решения, принимаемые в центре, ориентированы не на потребности населения, а на показатель работы», – отметил глава Антикоррупционной службы.

В целом, по его мнению, в сфере субсидий немало вопросов, волнующих население.

«Поэтому главная цель этого комплексного анализа – выявление проблем в области субсидий. Насколько дотации доходят до населения? Прозрачно ли их получение? Что мешает этому? Какие имеются коррупционные риски? После выявления недостатков будут выработаны пути их решения с привлечением экспертов и соответствующих министерств», – заключил Марат Ахметжанов.

В дальнейшем подобные подходы к анализу планируется применять в области автодорог и транспортного контроля.