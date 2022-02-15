В Казахстане проведут анализ социально-экономического эффекта госрасходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о проводимой работе по анализу социально-экономического эффекта государственных расходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно анализа социально-экономического эффекта государственных расходов создается межведомственная рабочая группа с участием заинтересованных государственных органов и организаций», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Министр сообщил, что будет принята Дорожная карта. В ней будут предусмотрены расширение инструментов оценки бюджетных расходов, введение механизма обзора расходов и определение приоритетов распределения средств.

«В настоящее время уже запущена система мониторинга выделяемых мер господдержки, охватывающая 80 мер и 9 государственных и отраслевых программ. Система позволяет определить финансово-экономическую эффективность субъекта до и после получения меры господдержки, провести сравнение расходов с доходами в виде налоговых поступлений, а также анализ создания рабочих мест и повышения фонда оплаты труда. Результаты работы по созданию указанной системы будут учтены при разработке новой методики», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.