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    В Казахстане простимулируют укрупнение бизнеса

    1 Сентября 2023, 12:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принятые в последние годы меры обеспечили стабильный рост малого и крупного бизнеса. Однако темпы развития среднего предпринимательства недостаточны. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    «Для успешного перехода на новую экономическую модель придется поднимать его (среднее предпринимательство - прим.ред.) практически в «ручном режиме». В первую очередь необходимо устранить перекосы, сдерживающие средний бизнес. Не секрет, что большая его часть, вырастая, дробится, чтобы остаться в «удобном» сегменте малого бизнеса», - пояснил Президент.

    Как отметил Глава государства, Правительству следует внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства.

    «В стране не так много успешных средних предприятий, активно осваивающих рынки. Их нужно поддерживать. По каждому из них надо составить конкретный план, нацеленный на увеличение возможностей и расширение производства в два-три раза. Следует объединить программы «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» в комплексную программу поддержки малого и среднего предпринимательства», - считает Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Бизнес Мажилис Сенат Токаев Касым-Жомарт Послание Президента РК-2023
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