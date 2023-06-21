В Казахстане прогнозируют дефицит мощности электроэнергии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прогнозируют дефицит мощности электроэнергии в 2023 году в объеме 1,1 гигаватт, 2024 году – 0,8 гигаватт. Об этом на 7-ом международном конгрессе «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий» сообщил директор департамента «Развитие рынка и продажи» АО «Самрук-Энерго» Ержан Дюсенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в 2022 году потребление электроэнергии в Казахстане по сравнению с 2020 годом увеличилось на 5 % и составило 112,8 миллиарда киловатт-часов (2020 год – 107,3 миллиарда киловатт-часов, 2021 год – 113,9 миллиарда киловатт-часов).

«Согласно семилетнему прогнозному энергетическому балансу РК к 2029 году ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 ГВт. Также на отмечу, что 1 января 2023 года износ основного оборудования электростанций составляет 57 %, при этом имеются случаи достижения показателя до 85 – 88 % (Уральская, Кентауская ТЭЦ). В целом сектор производства характеризуется высоким износом, что негативно влияет на стабильность работы всей энергосистемы страны и надежность электро-, теплоснабжения населенных пунктов. Учитывая, что энергетическая безопасность является неотъемлемой частью всей системы национальной безопасности республики, Правительством РК и Фондом поручено ввести новые генерирующие мощности», - сказал Ержан Дюсенов.

Напомним, в феврале первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на расширенном заседании коллегии Минэнерго сообщил, что в последние два года мы сталкиваемся с острым дефицитом электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки.

«В этой связи, мы вынуждены перекрывать его за счет перетоков из России по довольно высоким ценам. В сутки дефицит достигает до 1200 МВт», - сказал Роман Скляр.