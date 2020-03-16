В Казахстане продолжат расширять посевы сахарной свеклы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько Казахстан обеспечивает себя яблоками и сахаром, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем производства яблок за последние 3 года увеличился на 15%, с 188 до 216,5 тыс. тонн. Обеспеченность яблоками отечественного производства составляет 63%», - сказал Сапархан Омаров.

Всего, по словам министра, для импортозамещения яблок к 2024 году дополнительно будут разбиты сады на площади 12,5 тыс. гектаров, для производства 105 тыс. тонн яблок. Принимаются системные меры поддержки для развития сахарной промышленности.

Сапархан Омаров также остановился на вопросах развития сахарной промышленности.

«Производство сахарной свеклы увеличилось с 345 тыс. тонн до 486 тыс. тонн, урожайность – с 285 до 325 ц/га. Обеспеченность сахаром отечественного производства выросла с 7 до 14%. Планируется развитие сырьевой базы, при этом расширение посевных площадей сахарной свеклы предусматривается за счет восстановления дополнительных орошаемых земель и развития сахарной отрасли в северных регионах», - пояснил он.

Глава минсельхоза добавил, что будут модернизированы действующие заводы и введены в эксплуатацию 2 новых сахарных завода в Жамбылской и Павлодарской областях общей мощностью производства 216 тыс. тонн сахара в год.