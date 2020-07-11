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    В Казахстане продолжается прием заявлений на поступление в магистратуру и докторантуру

    11 Июля 2020, 10:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 июня по 15 июля проводится прием заявлений для участия в комплексном тестировании для поступление в магистратуру. Тестирование состоится в электронном формате с 1 по 15 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство образования и науки РК.

    «Прием заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта на обучение в магистратуре – с 16 по 20 августа.

    С 3 июля по 3 августа осуществляется прием заявлений на поступление в докторантуру.

    Вступительные экзамены по группам образовательных программ в докторантуру проводятся с 4 по 20 августа.

    Заявления принимаются приемными комиссиями вузов через сайт Национального центра тестирования МОН РК https://pvo-zayav.testcenter.kz», - говорится в Telegram-канале министерства.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Наука Вузы
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