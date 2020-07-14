В Казахстане продлены сроки приема документов на образовательный грант

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для удобства абитуриентов в условиях карантинного режима Министерство образования и науки продлило сроки приема документов для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта. Документы будут приниматься не до 20, а до 25 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МОН РК в Instagram.

Для участия в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов абитуриент через портал «электронного правительства» Egov.kz должен подать следующие документы :

- заявление на бланке установленного образца; - документ об образовании; - копию документа, удостоверяющего личность. МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ ВРЕМЕННО НЕ ТРЕБУЮТСЯ Электронный сертификат с результатами ЕНТ автоматически появляется в системе. Абитуриенту прикладывать сертификат не нужно. Сертификаты ЕНТ выдавались в электронном формате. Электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта будет выдаваться по результатам конкурса. Абитуриентам не нужно ходить за получением бумажных сертификатов. Правила присуждения грантов остались без изменений, то есть по итогам июньского ЕНТ претенденты участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта. В этом году гранты не привязаны к языку обучения. Зачисление абитуриентов в вуз проводится приемными комиссиями с 10 по 25 августа календарного года. В вузах обучение будет организовано в дистанционном режиме. Традиционный формат будет осуществляться по индивидуальному графику для проведения лабораторных работ, производственного обучения и профессиональной практики.