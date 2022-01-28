В Казахстане продлен срок действия метода зачета НДС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2022 года по некоторым видам товаров отменена льгота в виде уплаты НДС на импорт методом зачета. По другим видам товаров, которые остались в перечне, налоговая льгота продлена до 2025 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Таким образом, с 1 января 2022 года из перечня товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан, по которым НДС уплачивается методом зачета исключены:

1) пестициды;

2) племенные животные всех видов и оборудования для искусственного осеменения;

3) живой крупный рогатый скот.

Необходимо учесть, что срок действия статей 427 и 428 Налогового кодекса продлен до 1 января 2025 года.

Вышеуказанные изменения внесены в статьи 427 и 428 Налогового кодекса, а также в подпункт 4) статьи второй Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).