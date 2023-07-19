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    В Казахстане приступили к производству анимационных проектов на основе тюркских легенд

    19 Июля 2023, 19:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Творческое объединение «Казаханимация» совместно с 10 отечественными анимационными студиями запустило производство пилотного анимационного проекта, основанного на древних легендах, общих для тюркоязычных стран. Хронометраж каждого произведения, входящего в анимационный альманах, занимает более 5 минут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    10 проектов, допущенных к производству, были отобраны в результате специально организованного конкурса. На конкурс были приняты 40 сценариев из 26 студий, написанных на основе легенд о великих личностях тюркоязычных стран, священных животных и географических названиях, общих праздниках и национальных развлечениях тюркоязычных стран.

    По итогам открытой защиты поддержку получили 10 анимационных проектов. Это такие проекты, как «Үш Арыс», «Шырақ батыр мен бүркіт жайлы аңыз», «Лэйла. Түркі Патшайымының құпиясы», «Ашина – бірінші көктүрік», «Тұран», «Алтын көл», «Ахмет», «Қожанасыр және ұры», «Суындар» и «Жұмақ дегеніміз...».

    «Пилотные анимационные проекты, запущенные в производство, не похожи ни по жанру, ни по тематике. Каждый индивидуален по-своему. Данный проект не только укрепит сотрудничество между тюркоязычными государствами, но и позволит казахстанским студиям выйти на новые рынки и расширить зрительскую аудиторию. Это также первый шаг к созданию совместных анимационных проектов с братскими странами в будущем», - отметила исполняющая обязанности председателя Комитета культуры МКС РК Кумис Сеитова.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минкультуры Тюркский мир Кинематограф
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