Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В Казахстане приостановлено чтение пятничной молитвы в мечетях

    16 Марта 2020, 22:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Духовное управление мусульман Казахстана выпустило фетву о временном приостановлении пятничной молитвы в мечетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В заявлении ДУМК говорится, что на сегодня распространением коронавируса COVID-19 обеспокоено все мировое сообщество. В Казахстане объявлено чрезвычайное положение с 16 марта на 30 дней. Поэтому в этой ситуации каждому человеку, как ответственному за свою семью, родственников, необходимо предпринимать соответствующие профилактические меры. Наш Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нельзя причинять вред ни себе, ни другим». А в народе говорят: «Болен лечись, а здоров - берегись».

    В этой связи Духовное управление мусульман Казахстана, учитывая объявленное чрезвычайное положение в нашей стране, в целях профилактики распространения коронавируса среди верующих заявляет следующее: «В связи с объявлением в государстве чрезвычайного положения, а также с высоким риском распространения болезни, в мечетях временно будет приостановлено чтение пятничной молитвы».


    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия Пневмония в Китае
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что стало с «ковидными» больницами после окончания пандемии в Казахстане
    Постановления об ограничениях из-за коронавируса официально отменили в Казахстане
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»