В Казахстане при пожарах люди погибают чаще, чем в США и Европе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году отопительный сезон начался 1 октября, с этого времени в жилом секторе произошло 835 пожаров. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что на сегодняшний день зарегистрированы факты групповой гибели и травмирования в жилом секторе. Так, 30 сентября в Актюбинской области

в результате пожара во временном жилом строении получили ожоги и госпитализированы в больницу четыре человека», - сказал Юрий Ильин.

По его словам, 25 сентября в Жетысуской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека, из которых один ребенок.

МЧС изучен международный опыт обеспечения пожарной безопасности в наиболее развитых странах мира, проанализирована мировая пожарная статистика. Научные исследования в области пожарной безопасности показали, что гибель человека при пожаре наступает уже через 5-6 минут после его возникновения.

«При этом в нашей стране время прибытия пожарных подразделений составляет в городе 10 минут, в сельских населенных пунктах – 20 минут. В Казахстане гибель людей регистрируется на каждом 30-м пожаре, что в 2 раза меньше, чем в России (один погибший на 18 пожаров) и в 3 раза меньше, чем в Беларуси (один погибший на 12 пожаров)», - проинформировал Юрий Ильин.

Однако, по словам министра, данный показатель выше, чем в США - в 11 раз (один погибший на 360 пожаров), в Великобритании - в 14 раз, во Франции - в 32 раза.

Данные результаты в указанных странах достигаются реализацией одного из двух направлений в сфере противопожарной защиты.

Первое – это прибытие пожарных в городах в течение 5 минут.

«Достижение данного показателя для Казахстана затруднено с экономической точки зрения, в связи с необходимостью увеличения количества пожарных частей в 2 раза. Наиболее приемлемо второе направление, то есть активное внедрение систем «пассивной» защиты населения, предназначенных для раннего обнаружения пожара, оповещения людей и соответственно своевременным их выходом из опасных зон», - подчеркнул Юрий Ильин.

Глава МЧС добавил, что в целях исключения фактов травмирования и гибели людей, а также минимизации ущерба от пожаров в прошлом году МЧС внесены соответствующие изменения в государственные нормативы в области архитектуры и градостроительства, в части обязательных требований по оборудованию жилых домов высотой до 10 этажей установками пожарной сигнализации, а также обязательности требований по оснащению анализаторами загазованности всех газифицированных помещений.



