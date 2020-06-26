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    В Казахстане пресечены попытки вывоза из страны более 7 млн защитных масок

    26 Июня 2020, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пресечены попытки вывоза из страны более 7 млн защитных масок. Об этом сообщил заместитель начальника департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Олег Фисенко на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, даже в период пандемии противоправные действия не прекращаются. Так нами пресечены попытки вывоза из страны более 7 млн защитных масок, более 20 тыс. респираторов, 3 тыс. защитных костюмов, около 4 млн пар защитных перчаток медицинского назначения», - сказал Олег Фисенко.

    Более того, по его словам, несмотря на значительные разделения потока, выявляются факты и попытки пресечения границы по поддельным и чужим документам.

    «Нарушители пытаются укрыться в автотранспорте, а также не прекращаются попытки провоза отдельно запрещенной и ограниченной к перемещению продукции», - добавил Олег Фисенко.

    Ранее он сообщил , что ежесуточный поток пересечения казахстанской границы снизился с 84 тыс. до 3,5 тыс. человек.

    «Ежесуточный поток снизился по лицам с 84 тыс. до 3,5 тыс., а по транспортным средствам - с 20 до 4 тыс.», - сказал Олег Фисенко. По его словам, действующий механизм позволил обеспечить потребности внутреннего рынка - выполнение международных обязательств и основные жизненно важные потребности населения», - сказал Олег Фисенко.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Пограничники КНБ
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