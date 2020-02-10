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    В Казахстане предотвращены недостатки финансовой отчетности на 1 трлн тенге – Алихан Смаилов

    10 Февраля 2020, 11:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам полугодового аудита в Казахстане уже предотвращены недостатки финансовой отчетности на 1 трлн тенге. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов на правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития аудита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующим важным блоком в функционале внутреннего аудита выступает аудит финотчетности. Как вы знаете, впервые в этом году Счетным комитетом будет аудирована консолидированная финотчетность республиканского бюджета. Для этого Счетному комитету потребуются результаты работы Комитета внутреннего государственного аудита», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Минфина добавил, что для минимизации рисков содержания существенных искажений в консолидированной финансовой отчетности методология проведения аудита полностью согласована со Счетным комитетом.

    «По согласованным подходам Комитетом внутреннего государственного аудита проводится аудит консолидированной финотчетности 12-ти администраторов с охватом всего 2019 года», - отметил Алихан Смаилов.

    По его словам, администраторы для проведения аудита отобраны по уровню существенности объемов валюты баланса.

    Так, 10,8 трлн тенге, или 70% от общей суммы валюты баланса аудируются в режиме реального времени.

    «Промежуточно по результатам полугодового аудита уже установлены и предотвращены недостатки финансовой отчетности на сумму 1 трлн тенге. Все 66 направленных Комитетом внутреннего государственного аудита рекомендации исполнены в полном объеме», - сообщил Алихан Смаилов.

    Министр подчеркнул, что это реальный превентивный механизм, позволивший администраторам бюджетных программ до формирования консолидированной финансовой отчетности исправить свои недочеты.

    «Предварительный анализ этих подходов уже показывает положительные результаты, с которыми, уважаемые депутаты, вы сможете ознакомиться при рассмотрении отчета об исполнении республиканского бюджета», - резюмировал Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Минфин РК
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