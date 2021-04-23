В Казахстане предложили отмечать День пастуха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан должен стать крупнейшим региональным экспортером мясной и молочной продукции. Об этом заявил государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан должен стать крупнейшим региональным экспортером мясной и молочной продукции. В земледелии мы должны перейти на путь сокращения объемов водоемких, малоэффективных культур, заменив их овощными, масличными и кормовыми продуктами. Необходимы комплексные меры по эффективному потреблению агрохимикатов, расширению применения современных технологий, нулевой обработки почвы на засушливых землях и других инноваций», – сказал Крымбек Кушербаев на конференции «Овцеводство Казахстана: прошлое, настоящее и перспективы», посвященной 125-летию Жазылбека Куанышбаева.

В этой связи государственный секретарь подчеркнул, что Национальная ассоциация овцеводов «Шопан ата» является информационной платформой, ориентированной на специалистов в сфере животноводства. По его словам, эта платформа направлена на получение всестороннего опыта пастушьей общины.

«В целях повышения статуса пастушьей общины принято предложение о проведении Дня пастуха. В Национальной ассоциации овцеводов на сегодняшний день зарегистрировано более 100 крестьянских хозяйств. Это означает, что в сфере хозяйств много крестьян. Надо сказать, что за этим стоят казахские традиции. Хочу напомнить слова Великого Абая: «Не надо верить хвалебным словам, надо верить лишь в себя, в свои труд и ум». Ведь, иждивенчество – это проблема не одного человека. Это большая проблема для целого государства. Нашей стране исполняется 30 лет, Казахстан будет развиваться и процветать, если каждый человек будет верить в себя, в свой руд», – заключил госсекретарь.