Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    В Казахстане предложили отмечать День пастуха

    23 Апреля 2021, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан должен стать крупнейшим региональным экспортером мясной и молочной продукции. Об этом заявил государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан должен стать крупнейшим региональным экспортером мясной и молочной продукции. В земледелии мы должны перейти на путь сокращения объемов водоемких, малоэффективных культур, заменив их овощными, масличными и кормовыми продуктами. Необходимы комплексные меры по эффективному потреблению агрохимикатов, расширению применения современных технологий, нулевой обработки почвы на засушливых землях и других инноваций», – сказал Крымбек Кушербаев на конференции «Овцеводство Казахстана: прошлое, настоящее и перспективы», посвященной 125-летию Жазылбека Куанышбаева.

    В этой связи государственный секретарь подчеркнул, что Национальная ассоциация овцеводов «Шопан ата» является информационной платформой, ориентированной на специалистов в сфере животноводства. По его словам, эта платформа направлена на получение всестороннего опыта пастушьей общины.

    «В целях повышения статуса пастушьей общины принято предложение о проведении Дня пастуха. В Национальной ассоциации овцеводов на сегодняшний день зарегистрировано более 100 крестьянских хозяйств. Это означает, что в сфере хозяйств много крестьян. Надо сказать, что за этим стоят казахские традиции. Хочу напомнить слова Великого Абая: «Не надо верить хвалебным словам, надо верить лишь в себя, в свои труд и ум». Ведь, иждивенчество – это проблема не одного человека. Это большая проблема для целого государства. Нашей стране исполняется 30 лет, Казахстан будет развиваться и процветать, если каждый человек будет верить в себя, в свой руд», – заключил госсекретарь.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей