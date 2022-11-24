В Казахстане появится база дорожно-строительных материалов и новых технологий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане появится база дорожно-строительных материалов и новых технологий. Об этом на международной выставке «Kaztraffic-2022» сообщила президент Казахстанского дорожного научно-исследовательского института Арман Алибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы создаем базу дорожно-строительных материалов и новых технологий. Такой базы никогда не было. Нами на сегодняшний день разработана система, которая будет включать в себя все новые технологии, которые появляются в дорожном строительстве. Причем, она не будет хаотично включать в себя новые технологии, а будет включать новые технологии по результатам апробации: какие лабораторные испытания прошла новая технология, какой химический состав. То есть, все эти результаты лабораторных испытаний будут прозрачно отображены в базе», - рассказала на выставке президент КаздорНИИ Арман Алибаева.

По ее словам, планируется запустить базу с нового года. Спикер отметила, что на сегодняшний день насчитывается около 100 новых технологий на рынке, которые уже прошли все стадии апробации от лабораторий до строительства участков. Институтом ведется работа по наполнению базы этими технологиями со всеми результатами лабораторий.

Помимо этого, КаздорНИИ проводится работа по созданию единой базы нормативно-технических документов в дорожной отрасли.

«В дорожной отрасли более тысячи нормативно-технических документов. Причем, их разработкой занимаются разные ведомства. Комитет техрегулирования и стандартизации занимается разработкой стандартов. Комитет по делам строительства с подведомственной организацией занимается разработкой строительных норм и правил. Комитет автомобильных дорог занимается разработкой рекомендаций в сфере дорожного строительства. То есть, мы видим здесь несистемный подход к разработке технических документов, поэтому руководством министерства было принято решение отдать разработку нормативов в одни руки – нашему Институту, который имеет 65 лет опыта работы в дорожном строительстве», - отметила Арман Алибаева.

С 2023 года Институт начнет анализировать всю техническую базу, начиная от стандартов, заканчивая рекомендуемыми нормативными документами. После чего будет создана новая нормативно-техническая база.



