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    В Казахстане появился новый вид конного спорта

    2 Сентября 2023, 15:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане появился абсолютно новый и захватывающий вид конного вида спорта на длинные дистанции, не имеющий аналогов в мире - Жорык. Он возник благодаря марафону-байга «Ұлы дала жорығы», который впервые прошел в 2022 году, передает МИА «Казинформ».

    В Казахстане известно несколько видов байговых скачек, таких как тай-байга, кунан-байга, аламан байга, жорга байга и другие. Однако ни один из них не подразумевает столь длительные дистанции, как Жорык.

    Марафон-байга «Ұлы дала жорығы» провел первый сезон в 2022 году, и это событие стало настоящей сенсацией в мире конного спорта. Дистанция первого марафона составляла впечатляющие 1200 километров, и несмотря на ее длину, на финиш пришли 26 скакуна из 95 стартовавших. Этот успех подтвердил жизнеспособность Жорык и внес новый элемент в мировую картину конных скачек.

    Известно, что в Монголии проводятся подобные конные марафоны. Однако там дистанция составляет 1000 километров. При этом каждые 40 километров меняются лошади. А в нашем случае скакуны меняются лишь один раз после половины пройденного отрезка дистанции марафона - 650 километров, что еще раз подтверждает невероятную выносливость казахских пород лошадей.

    Однако Жорык в Казахстане заслуживает особого внимания, так как дистанция составит без малого 1300 километров в текущем сезоне. Всадники и лошади должны будут пройти этот невероятный маршрут от Астаны до Туркестана за 14 дней. Команда, которая справится с этой задачей за наименьшее время, будет признана абсолютным победителем марафона-байга «Ұлы дала жорығы».

    Сезон марафона-байга «Ұлы дала жорығы - 2023» стартует 6 сентября в 14:00 в селе Каражар (Ильинка).

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Спорт
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