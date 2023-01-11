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    В Казахстане повышены на 25% зарплаты 38 тысяч соцработников

    11 Января 2023, 10:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается поэтапное повышение заработной платы соцработников. С 1 января 2023 года зарплаты 38 тысяч работников сферы социального обеспечения увеличены на 25 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Рост зарплат коснулся руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и так далее), осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях (далее – МСУ) стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости.

    С 1 января 2021 года оклады соцработников были повышены на 50 %, а в 2022 году – на 2 5%.

    Также в 2021 году было произведено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персонала, рабочих, работающих в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания, путем изменения размера действующей доплаты с 30 % на 40 % от должностного оклада.
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