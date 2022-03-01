Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Казахстане повышают розничные цены на сигареты и папиросы

    1 Марта 2022, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минимальные розничные цены на сигареты и папиросы теперь будут утверждаться приказом министра финансов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    24 ноября 2021 внесены поправки в Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», согласно которым компетенция Правительства Республики Казахстан по установлению минимальных розничных на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы передана на уровень уполномоченного органа, то есть Министерства финансов.

    В связи с чем, в рамках приведения в соответствие с Законом, приказом министра финансов Республики Казахстан от 22.02.2022 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы» утверждены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы в размере:

    - пятисот пятидесяти тенге с 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года включительно; - пятисот семидесяти тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;

    - шестисот тенге с 1 января 2023 года.

    Осуществление взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий, содействует достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения, отмечает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика Минфин РК Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    Расходы на возмещение последствий пожара в области Абай еще не подсчитаны - Минфин
    Сколько объектов госсобственности выставили на приватизацию в Казахстане
    88 млрд тенге из республиканского бюджета не освоили в Казахстане
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    3 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    4 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви