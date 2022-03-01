В Казахстане повышают розничные цены на сигареты и папиросы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минимальные розничные цены на сигареты и папиросы теперь будут утверждаться приказом министра финансов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

24 ноября 2021 внесены поправки в Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», согласно которым компетенция Правительства Республики Казахстан по установлению минимальных розничных на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы передана на уровень уполномоченного органа, то есть Министерства финансов.

В связи с чем, в рамках приведения в соответствие с Законом, приказом министра финансов Республики Казахстан от 22.02.2022 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы» утверждены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы в размере:

- пятисот пятидесяти тенге с 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года включительно; - пятисот семидесяти тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;

- шестисот тенге с 1 января 2023 года.

Осуществление взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий, содействует достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения, отмечает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.