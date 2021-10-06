В Казахстане потеплеет в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прекращение осадков и повышение температуры воздуха обещают синоптики в прогнозе на 7-9 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«В течение периода, под влиянием Северо-Западного антициклона, на большей части страны ожидается погода без осадков. Лишь погоду восточных и южных регионов обусловит уходящая ложбина циклона, а также выход теплого Южного циклона, в связи с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, а 7 октября на востоке страны – сильные осадки», - говорится в сообщении.

В ночные и утренние часы по республике ожидается туман, на востоке и в центре – гололед, низовая метель, на западе – пыльная буря.

Небольшое повышение дневных температур ожидается на западе и северо-западе - до 10-18 градусов, на севере, востоке и в центре - до 8-15, в южных регионах - до 15-20 тепла.