Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    В Казахстане построят 8 новых и реконструируют 16 аварийных водохранилищ

    13 Декабря 2022, 15:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проект Комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы рассмотрен на заседании Водного совета Казахстана под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Комплексный план предусматривает разработку Водного кодекса в новой редакции, создание научного центра по проблемам водных ресурсов и водного хозяйства, реализацию экономических механизмов регулирования использования воды, развитие водохозяйственной инфраструктуры и другие мероприятия.

    В частности, планируется построить 8 новых и реконструировать 16 аварийных водохранилищ в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, что позволит накопить дополнительные объемы воды, снизить угрозу паводковых явлений для 124 населенных пунктов и ввести в оборот более 170 тысяч га новых орошаемых земель.

    Кроме того, предусматривается реконструкция оросительных каналов, автоматизация магистральных и межхозяйственных каналов, а также цифровизация управления водными ресурсами, что даст возможность значительно снизить потери и перерасход воды.

    «В предстоящие три года мы должны решить самые актуальные вопросы, которые дадут наибольший эффект для экономики и граждан. Необходимо отобрать приоритетные проекты, которые, с одной стороны, дадут нам максимальный эффект, а с другой стороны, позволят решить вопросы безопасности по тем водным сооружениям, которые требуется реконструировать в первую очередь», — сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр также добавил, что в рамках Комплексного плана необходимо предусмотреть меры по совершенствованию системы подготовки кадров для отрасли, а также внедрению механизмов контроля за расходованием воды с применением современных технологических решений и космического мониторинга.

    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Сельское хозяйство Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 7 млн иностранцев въехали в Казахстан в 2022 году
    Повышение качества жизни казахстанцев в приоритете государства – Анна Альшанская
    Мы должны оправдать доверие народа – Президент Казахстана
    Положение в городе улучшается, но работы еще много – Президент РК об Алматы
    Популярное
    1 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
    2 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
    3 Акима сельского округа убили в Актюбинской области
    4 Как Алматы возвращают статус «города-сада»
    5 Повышение качества жизни казахстанцев в приоритете государства – Анна Альшанская
    Новости партнеров