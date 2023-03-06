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    В Казахстане построят 12 перинатальных центров и модернизируют 32 многопрофильные больницы

    6 Марта 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С учетом роста населения в крупных городах и регионах страны наблюдается дефицит мест в перинатальных центрах и больницах. Вопрос восполнения недостатка медицинских учреждений был обсужден в Правительстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В рамках реализации поручений Главы государства строительство 12 перинатальных центров запланировано на 2024-2026 годы. Новые медучреждения будут открыты в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Костанае, Атырау, Жезказгане, Кызылорде, Таразе, Уральске, Каскелене и в с. Темирлановка Туркестанской области.

    Для их планирования и проектирования применяется международная технология Health planning. На данном этапе проведена оценка земельных участков, завершены медико-технологическое задание и обоснование проекта. Возведение современных перинатальных центров в регионах выведет на качественно новый уровень медицинские услуги, связанные с планированием, беременностью и родами, а также с оказанием послеродовой помощи.

    Помимо этого, в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в 2023-2024 годы планируется модернизация 32 действующих многопрофильных районных больниц. Они будут оснащены высокоспециализированным оборудованием (КТ, МРТ, ангиографами, аппаратами УЗИ, лабораторным, реанимационным, рентген-диагностическим, физиотерапевтическим, хирургическим, эндоскопическим видеоинформационным оборудованием и др.). В общей сложности планируется приобрести 965 единиц медицинской техники.

    Кроме того, до 2025 года будут построены 6 университетских клиник в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Актобе и Семее, а также завершены начатые по инициативе инвесторов проекты в Петропавловске, Туркестане и Кокшетау.

    «Здоровье граждан всегда остается одним из главных приоритетов, а повышение качества медицинских услуг находится на особом контроле Главы государства. Пристальное внимание приковано к здоровью матери и ребенка. Открытие в республике новых современных объектов здравоохранения поможет получать квалифицированный медицинский сервис миллионам граждан», — подчеркнул заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Здравоохранение
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