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      Ассамблея народа Казахстана

    В Казахстане последовательно расширяются возможности граждан – депутат Альберт Рау

    26 Апреля 2023, 12:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Альберт Рау подчеркнул важность развития страны в части расширения возможностей казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Процесс политических реформ, расширение прав и свобод граждан, создание равных возможностей для всех продолжается. Казахстан, уверенно подавая пример другим, движется по пути усиления контроля общества над властью, хотя во многих странах Востока и Запада мы видим совершенно иное. Мы последовательно расширяем возможности граждан», - сказал Альберт Рау на пленарной секции XXXII сессии АНК.

    По его словам, очередной законопроект, поступивший к нам в Мажилис – это законопроект о местном самоуправлении, разработанный по поручению Главы государства, должен расширить возможности граждан участвовать в решениях вопросов на местах и усилить роль маслихатов, как органов самоуправления.

    «Таким образом, реформы создают основы для дальнейшего устойчивого развития страны. Сильный Президент, влиятельный Парламент, подотчетное Правительство – базовый принцип нашей страны. Выборы – это только начало, потому что Новый Казахстан сам не построится, это большое усилие нас всех», - добавил депутат.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис АНК Новый Казахстан
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