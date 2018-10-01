В Казахстане подписано соглашение о намерениях по развитию сотрудничества в области цифровых технологий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Корпорация Honeywell и Eurasian Resources Group (ERG) подписали соглашение о намерениях, направленное на создание инновационных цифровых технологий для повышения эффективности на производственных площадках ERG в Казахстане.

В рамках соглашения Honeywell внедрит программное решение для анализа статистических данных SymphoniteTM, с помощью которого ERG будет получать информацию о производстве и товарно-материальных запасах.

«Наши предприятия находятся в разных городах Казахстана и постоянный доступ к точным единым производственным данным всех уровней управления, начиная от цехов и заканчивая корпоративными офисами, необходим для максимально эффективного управления нашими бизнес-процессами», - сказал Галымжан Ахметов, главный исполнительный директор по информационным технологиям группы ERG.

На долю ERG приходится треть металлургической и горнодобывающей промышленности Республики Казахстан. Компания предоставляет услуги по распределению и снабжению электроэнергии в качестве одного из ведущих участников государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

«Мы рады началу сотрудничества с ERG в Казахстане, и как мировой поставщик промышленных технологий и программного обеспечения, собираемся предложить ERG лучшие отраслевые решения, которые повысят ее производительность в международном масштабе», - отметил Алексей Зенкевич, руководитель подразделения «Промышленная автоматизация» Honeywell в России и странах Таможенного союза.